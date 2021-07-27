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جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:29 مساءً
السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:29 مساءً
«تعليم قنا» تنظم ندوة للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر ومجالات إستخدامه
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:29 مساءً
نقل العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول إلى المطار استعدادا لإجلائهم
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:28 مساءً
محافظ المنوفية يستجيب لشكوي عمال منظومة النظافة ويوافق على صرف مستحقاتهم
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:28 مساءً
«السياحة والأثار» تعلن تكثيف لجان التفتيش على الفنادق
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:28 مساءً
وست هام ينتزع فوزًا مثيرًا من نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:28 مساءً
وزارة الرياضة ومجلس التنمية المتكاملة يختتمان احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:28 مساءً
وزير الرياضة يكرم مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات …ويطلع علي مهام المنظمة الفترة المقبلة
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:28 مساءً
أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:20 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مسرح أوبرازتسوف: 90 عاما من الإبداع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:56 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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