"أمير تبوك": نجاح حج هذا العام ثمرة العناية الكريمة للقيادة الرشيدة

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فهد بن سلطان: جهود جبارة ساعدت ضيوف الرحمن على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

في بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك، بالجميع، مشيداً بالنجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة، التي أدى من خلالها حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

وقال الأمير فهد بن سلطان، إن ما تحقق في حج هذا العام من إنجازات ونجاحات غير مسبوقة، تم -بفضل الله- ثم العناية الكريمة والجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، والحرص على أن تكون صحتهم وسلامتهم هي الأساس، إضافة إلى تضافر جميع الجهات المعنية التي أسهمت -ولله الحمد- في إتمام موسم الحج دون حدوث أو تسجيل أي إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي ختام اللقاء سأل أمير منطقة تبوك، الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.