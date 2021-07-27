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إزالة بناء مخالف بدون ترخيص في مدينة الأقصر

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إزالة بناء مخالف بدون ترخيص في مدينة الأقصر إزالة بناء مخالف بدون ترخيص في مدينة الأقصر

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قام العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بتكليف أحمد زين العابدين رئيس حي شمال بمعاينة شكوى واردة بمنطقة نجع عبادى تفيد بقيام أحد المواطنين ببناء غرفة بدون ترخيص من السلطة المختصة، على مساحة ٣*٣ من الطوب الأبيض متعدياً على أملاك الغير.

وعلى الفور، تم استدعاء رجال الحي بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بحضور ومتابعة عصام عبدالراضي أحد أعضاء الإدارة، وتم إيقاف الأعمال وهدم الغرفة وإزالتها في المهد حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتهيب محافظة الأقصر ورئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمساءلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

المصرى اليوم

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