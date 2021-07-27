رفع 50 طن أتربة ومخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 29 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة صلاح الدين وعبدالمنعم رياض والمحكمة، بجانب تفريغ الحاويات.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة.

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة المحلية بكومير برئاسة صالح غانم من رفع 13 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة من الطريق العام إسنا أسوان ومدخل قرية ترعة ناصر والجانب الغربي لترعة الرمادي وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

كما قامت الوحدة المحلية بالشغب برئاسة عزيزة محمد أدم برفع 18 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من الطريق السريع مصر- أسوان ومدخل قرية الشغب والمعلا وبجوار المزلقان وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

فيما تمكنت الوحدة المحلية بالحلة برئاسة صفوت حسن من تنفيذ حالة إزالة لمخالفة تم إقامتها بالطريق العام بناحية الحلة عبارة عن غرفة على بمساحة 6 متر مقامة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع 2 متر، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.