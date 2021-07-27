أخبار عاجلة

أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة -
مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان" -
«ريال مدريد» ينفى رغبته فى المشاركة بالدورى الإنجليزى -
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجونة وسموحة الي الاسكندرية -
منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة -
محافظ الشرقية يستجيب لأهالي قرى أولاد صقر ويوجه بالدفع بسيارات مياه الشرب -
«السياحة»: التفتيش على فنادق شرم الشيخ لتطبيق ضوابط «التصنيف العالمى» -
«الثقافة»: تنظيم مهرجان للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة للأطفال بجنوب سيناء -
النصر للإسكان والتعمير: النجاح متوفر في القطاع الحكومى.. والتطوير العقارى صناعة ثقيلة -
محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نيبارتاك".. تحذيرات من عاصفة استوائية باليابان تُحدث طقسًا عاصفًا وأمواجًا عالية

Print
"نيبارتاك".. تحذيرات من عاصفة استوائية باليابان تُحدث طقسًا عاصفًا وأمواجًا عالية "نيبارتاك".. تحذيرات من عاصفة استوائية باليابان تُحدث طقسًا عاصفًا وأمواجًا عالية
مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وأثرت على عدد من الفعاليات الأولمبية بطوكيو

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن العاصفة "نيبارتاك" ستُحدث طقسًا عاصفًا وأمواجًا عالية في شمال شرق اليابان، قبل أن تفقد قوتها منتصف نهار غد الأربعاء بشمال منطقة العاصمة طوكيو.

وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة أن سرعة الرياح في العاصفة الاستوائية بلغت 72 كيلومترًا في الساعة قرابة منتصف نهار أمس الاثنين قبالة تشيبا على الساحل الشرقي الأوسط لليابان، وتتحرك ببطء شمال غرب اليابان؛ متوقعة أن تحافظ العاصفة على قوتها الحالية خلال اليوم؛ لكنها ستضعف قبل أن تصل إلى اليابسة في منتصف نهار غد الأربعاء بالقرب من مدينة أكيتا، على بعد حوالى 570 كيلومترًا شمال شرق طوكيو.

من جانبهم، تَوقع خبراء الأرصاد الجوية -وفق "الأسوشتيد برس"- هبوب عاصفة استوائية على شمال شرق اليابان، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وارتفاع الأمواج في منطقة طوكيو، والتي أثرت بالفعل على عدد من الفعاليات الأولمبية الجارية في العاصمة اليابانية.

وبسبب هذه التوقعات والمخاوف، حذرت السلطات من العواصف والأمواج الشديدة لمقاطعتي مياغي وفوكوشيما.

وكانت العاصفة الاستوائية قد أثرت على بعض المسابقات الأولمبية، وتم تقديم مواعيد بعض مسابقات ركوب الأمواج من الأربعاء إلى يوم الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان

الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان