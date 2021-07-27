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البعثة المصرية في طوكيو تكرم هدايا ملاك وسيف عيسى على إنجاز البرونزيتين

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البعثة المصرية في طوكيو تكرم هدايا ملاك وسيف عيسى على إنجاز البرونزيتين البعثة المصرية في طوكيو تكرم هدايا ملاك وسيف عيسى على إنجاز البرونزيتين

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قامت البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم الثنائي هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب التايكوندو في مقر إقامة البعثة بالقرية الأولمبية بطوكيو بعد نجاحهما في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.

وحرص مسئولو البعثة المصرية على تكريم الجهاز الفني كابتن أسامة السيد وكابتن محمد مجدي والمدير الفني المكسيكي أوسكار للمنتخب .

وتم التكريم في حضور الأستاذ عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد التايكوندو، والكابتن إيهاب جابر عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد. وتم منح اللاعبين والجهاز الفني مكافأت مالية استثنائية بعد تحقيق الميداليات.

المصرى اليوم

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