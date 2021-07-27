تسريبات تكشف الترقيات الهائلة في هاتف مايكروسوفت ذي الشاشتين

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سعت لإرضاء مستخدميها الذين وجهوا انتقادات لاذعة للنسخة الأولى

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن قدر هائل تجهزه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في هاتفها الجديد ذي الشاشتين "سرفس ديو 2".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت، سَعَت لإرضاء مستخدميها الذين وجهوا انتقادات لاذعة إلى النسخة الأولى من هاتف "سرفس ديو"، وقرروا أن يحدثوا تعديلات كبيرة في الإصدار الجديد من الهاتف.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل مايكروسوفت قولها إن أبرز الترقيات، التي ستدخلها مايكروسوفت في هاتف "سرفس ديو 2" مرتبطة بالكاميرا الخلفية، التي تمت ترقيتها إلى 3 كاميرات خلفية، واحدة للتصوير القياسي وأخرى للتصوير المقرب، والثالثة ذات زاوية تصوير واسعة جدًّا.

كما غيّرت مايكروسوفت قارئ بصمات الأصابع من موقعه السابق، ونقلته إلى زر الطاقة، حتى تستغل بصورة أكبر المساحات في الجهاز.

وتنوي مايكروسوفت أيضًا دعم هاتف "سرفس ديو 2" بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 888" من إنتاج شركة "كوالكوم"، بالإضافة إلى دعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق مايكروسوفت جهازها الجديد خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر، وبسعر لم يتم تحديده بعد؛ وإن كانت التقارير تتحدث عن احتمالية تخفيض سعره لجذب انتباه مستخدميها عن الأجهزة القابلة للطي المنافسة.