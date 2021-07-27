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في عامها الخامس.. السديس يدشّن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"

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في عامها الخامس.. السديس يدشّن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس.. السديس يدشّن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"
تهدف إلى تفعيل العديد من البرامج والأنشطة المراعية لعودة المعتمرين بعد الحج

في عامها الخامس.. السديس يدشّن حملة

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل العديد من البرامج والأنشطة المراعية لعودة المعتمرين بعد حج هذا العام الاستثنائي.

وأكد الشيخ السديس أن خدمة المعتمرين أمانة نحن مسؤولون عنها، بإرشادهم وتوجيههم ومعاملتهم بلطف، والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم، وأنه يجب على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص واستشعار المسؤولية والشرف العظيم الذي خصهم الله -عز وجل- به، وتشريفهم بخدمة ضيوفه جل شأنه؛ مشددًا على بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدّمها الحملة، سائلًا الله عز وجل أن يعين الجميع، ويحفظ زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة جنادي مدخلي، أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ مشيرًا إلى أن الحملة تسير وفق خطة الرئاسة العامة 2024، ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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