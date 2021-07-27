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حذر تقرير هيئة الأرصاد الجوية من وجود ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة يبدأ من الطقس اليوم ويستمر الارتفاع حتى الأسبوع المقبل، وتصل درجة الحرارة الحرارة العظمي اليوم فى مصر إلى 41 درجة فى جنوب الصعيد بينما تكون درجة الحرارة العظمى الأقل فى مصر اليوم 30 درجة فى مطروح، ويواصل الطقس غدًا الارتفاع التدريجي المتوقع حسب تقرير الأرصاد فى 6 أيام.

يسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم فى القاهرة والوجه البحري، ويظل شديد الحرارة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما يستمر مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، ويكون رطب معتدل الحرارة ليلاً، تنشط الرياح اليوم على القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون البحر المتوسط معتدل وكذلك البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة اليوم 36-25، وفى الإسكندرية 32- 25 درجة، وفى باقي المدن كما يلي: دمنهور 33-25، الزقازيق 36-25، سيوة 37-21، السويس 36-25، رفح 32-24، المنصورة 35-25، بورسعيد 32-25، السلوم 33-24، الإسماعيلية 36-24، بلطيم 33-24، دمياط 32-24، شبين الكوم 36-25، طنطا 35-25 درجة.

وتكون درجة الحرارة فى الأقصر وأسوان 41-26، وفي إدفو وأبوسمبل 41-27، الغردقة 40-28، بني سويف 37-25، سوهاج 39-26، الطور 38-26، أسيوط 37-25، قنا 40-26، شلاتين 38-26، حلايب 35-27، الفيوم 36-25، العريش 33-25، المنيا 37-24، شرم الشيخ 40-28 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. ارتفاع درجات الحرارة يستمر للأسبوع المقبل

توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء

يتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا علي القاهرة والوجه البحري 37 للعظمي و39 للمحسوسة، وفي السواحل الشمالية 33 للعظمي والمحسوسة 36 درجة، وفى جنوب سيناء العظمي الأربعاء 40 والمحسوسة 43، وفى شمال الصعيد الأربعاء 38 عظمي و40 محسوسة، وفى جنوب الصعيد العظمي 42 درجة ودرجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة خلال أسبوع

تتوقع الأرصاد تكون الشبورة المائية الخفيقة فى الصباح علي الطرق السريعة المتجهة من وإلي القاهرة الكبري وكذلك السواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري الخميس والجمعة والسبت 38 للعظمي و40 للمحسوسة، وتصل الأحد إلى 39 للعظمي و41 درجة للمحسوسة، و في السواحل الشمالية العظمي من الخميس إلي الجمعة العظمي 33 والمحسوسة 36 درجة، وترتفع السبت والأحد إلي 34 للعظمي و37 للمحسوسة، وفى جنوب سيناء تكون العظمي الخميس 40 والمحسوسة 43، وتصل الجمعة إلي 39 درجة للعظمي والمحسوسة 42 درجة وترتفع السبت والأحد إلي 40 للعظمي و43 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد الخميس والجمعة 39 للعظمي و41 للمحسوسة، وترتفع السبت والأحد 43 عظمي و44 درجة للمحسوسة، أما فى جنوب الصعيد فتكون الخميس 42 للعظمي و43 للمحسوسة، والجمعة 41 للعظمي و43 للمحسوسة، وترتفع السبت والأحد إلي 43 عظمي و44 درجة للمحسوسة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. ارتفاع درجات الحرارة يستمر للأسبوع المقبل

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