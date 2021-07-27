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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3052 حالة

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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3052 حالة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3052 حالة

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ارتفعت عدد حالات الشفاء من المستجد بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء ، إلى 3052 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 535 حالة، وعدد حالات الشفاء يبلغ 3052 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة تبلغ 214 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 3 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و21 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

المصرى اليوم

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