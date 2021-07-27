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طقس الثلاثاء .. شديد الحرارة بشمال سيناء

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طقس الثلاثاء .. شديد الحرارة بشمال سيناء طقس الثلاثاء .. شديد الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء ، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة .

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 21 وحتى 36 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 25 و33 درجة، ومدينة رفح ما بين 24 إلى 32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 21 إلى 36 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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