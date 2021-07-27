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أولمبياد طوكيو.. قائمة الميداليات تضم 48 دولة بينها 4 عربية

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أولمبياد طوكيو.. قائمة الميداليات تضم 48 دولة بينها 4 عربية أولمبياد طوكيو.. قائمة الميداليات تضم 48 دولة بينها 4 عربية
أمريكا تتصدر برصيد 8 ميداليات ذهبية متساوية بالذهب مع اليابان

أولمبياد طوكيو.. قائمة الميداليات تضم 48 دولة بينها 4 عربية

في نهاية اليوم الثالث وبداية اليوم الرابع لبطولة الألعاب الأولمبية، التي تجري أحداثها في مدينة طوكيو اليابانية، ارتفع عدد الدول التي حصلت على ميداليات إلى 48 دولة.

وانتزعت الولايات المتحدة الصدارة من الصين، واحتلت قائمة الميداليات في الأولمبياد برصيد 8 ميداليات ذهبية، متساوية بالذهب مع اليابان.

غير أن الولايات المتحدة تتقدم على اليابان بفارق البرونزيات والفضيات، وبالمجموع العام للميداليات حتى الآن؛ حيث لديها 19 ميدالية، بينها 3 فضيات و8 برونزيات، أما اليابان فلديها فضيتان و3 برونزيات.

وتتساوى الصين مع الولايات المتحدة في مجموع الميداليات (19 ميدالية)؛ حيث حصلت على 7 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، وفي المركز الرابع حلّت بخمس ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات.

الميداليات العربية

تتصدر تونس برصيد ميداليتين؛ واحدة ذهبية وأخرى فضية؛ ولكنها تحتل المركز 12 في القائمة بفضل ذهبية السباح أحمد الحفناوي في سباق 400 متر سباحة حرة في الصدارة، أما الفضية فكانت من نصيب لاعب التايكوندو محمد خليل الجندوبي في وزن 58 كيلوغرامًا.

واحتل الأردن المركز الثاني عربيًّا و34 عالميًّا، بفضل ميداليته الفضية التي حصدها له صالح الشرباتي، في وزن 80 كيلوغرامًا في التايكوندو؛ حيث خسر في النهائي، أمام نظيره الروسي ماكسيم خرامتكوف المصنف الأول، بنتيجة 9- 20.

وجاءت في المركز الثالث عربيًّا و45 عالميًّا، بحصولها على ميداليتين برونزيتين عن طريق لاعبة التايكوندو "هداية ملاك" في منافسات وزن تحت 67 كيلوغرامًا، وعن طريق اللاعب سيف عيسى ضمن منافسات التايكوندو فئة 80 كيلوغرامًا؛ بينما احتلت الكويت المركز الرابع عربيًّا و48 عالميًّا بفضل الميدالية البرونزية الوحيدة التي حصلت عليها، متساوية بذلك مع 5 دول أخرى.

وأحرز عبدالله الرشيدي الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثًا ضمن ألعاب الرماية، عن فئة سكيت رجال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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