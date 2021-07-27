الرياض 46.. أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأمطار متوقعة بهذه المناطق اليوم

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توقعات بأمطار رعدية بعدة أجزاء من المملكة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة

توقع خبراء الأرصاد، أن يظل الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة، حارًّا إلى شديد الحرارة في عموم المناطق؛ بينما يكون معتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار تكون محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، وأجزاء محدودة ومتفرقة من غرب منطقة القصيم وشمال المملكة والربع الخالي، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة على أجزاء من شرق ووسط المملكة تثير الغبار والأتربة؛ بينما تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة على سواحل البحر الأحمر.

ونبه الخبراء -وفق موقع "طقس العرب"- بضرورة الانتباه من تشكل السيول وجريان الأودية في أجزاء من جنوب غرب المملكة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وليلًا، يبقى الطقس مائلًا للحرارة في عموم المناطق ودافئًا في بعض المناطق الشمالية؛ بينما يكون معتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وتبقى الاحتمالية واردة لهطول زخات رعدية ومتفرقة من الأمطار على أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق؛ بينما تكون شمالية إلى شمالية غربية نشطة على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

الطقس في الرياض:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °46

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °32

الطقس في مكة المكرمة:

غائم جزئيًّا

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °29

الطقس في المدينة المنورة:

غبار خفيف

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °45

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °37

الطقس في جدة:

غائم جزئيًّا

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °31

الطقس في عرعر:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °45

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °31

الطقس في الجوف:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °46

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °32

الطقس في الطائف:

احتمال زخات من الأمطار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °26

الطقس في حائل:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °42

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °31

الطقس في الباحة:

احتمال أمطار خفيفة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °16

الطقس في جازان:

رياح نشطة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °29

الطقس في سكاكا:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °46

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °32

الطقس في القريات:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °41

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °24

الطقس في بريدة:

أتربة مثارة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °47

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة: °32

الطقس في عنيزة:

غبار خفيف

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة: °46

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة: °32

الطقس في الجبيل:

حار

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل: °45

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °35

الطقس في ينبع:

رياح نشطة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °40

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °29

الطقس في رابغ:

غائم جزئيًّا

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °31

الطقس في أبها:

غائم جزئيًّا مع احتمال أمطار خفيفة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °16