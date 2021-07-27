"السديس" يناقش خطط "الحرمين" لخدمة المعتمرين ويشدّد على الاحترازات

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تطبيق أعلى معايير الجودة والتعاون مع الجهات الحكومية لضمان راحة الزوّار

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، اجتماعاً لبحث ومناقشة خطة عودة المعتمرين، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بدر آل الشيخ.

واستعرض خطط الرئاسة واستعداداتها لخطة استقبال المعتمرين بعد نجاح خطة الرئاسة في استقبال الحجاج وتفويجهم وتطويفهم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وناقش الإجراءات الاحترازية التي ستطبقها الرئاسة العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة المعتمرين والمصلين، واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.

وأكد "السديس"، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة للإسهام في تحسين جودة العمل وتطبيق أعلى المعايير.

وشدّد على أهمية تطبيق أهداف حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، واستعدادات الإدارات لخدمة المعتمرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.