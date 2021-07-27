موعد بدء الدراسة وامتحانات نهاية السنة للعام الدارسي الجديد (صور الجداول)

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 في المدراس الحكومية الرسمية والرسمية لغات وأيضًا في المدارس الخاصة والمدارس الخاصة لغات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أنه من المقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجديد في يوم السبت الموافق 9 أكتوبر2021 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 16 يونيو 202.

وتكون مدة الدراسة المحددة وفقًا لهذا الجدول 34 أسبوعًا، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الأجازات الرسمية والعطلات 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يومًا في الفصل الدراسي الثاني، بإجمالي 190 يومًا خلال الفصلين الدراسيين.

واحتسبت وزارة التربية والتعليم فترة الامتحانات خلال الفصلين ضمن المدة المحددة للدراسة في كلا الفصلين وضمن أيام الحضور.

يتخلل الدراسة إجازة نصف العام الدراسي الجديد والتى قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي يوم 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022.

تبدًا امتحانات نهاية العام الخاصة بالشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية النطرية يوم السبت الموافق 21 مايو 2020، والامتحانات العملية يوم السبت 11 يونيو 2022، وحظرت الوزارة عقد امتحانات في شهر ابريل، على أن تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وتستمر الدراسة لطلاب الصف الثالث الثانوي من الثانوية العامة أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العملية والشفوية.

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