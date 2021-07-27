اليوم.. لجنة روسية تتفقد الإجراءات الاحترازية في مطار شرم الشيخ

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يتفقد وفد صحي روسي مطار شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، الثلاثاء، رفقة لجنة من وزارة السياحة لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا في صالات السفر والوصول والفنادق.

وتشمل الجولة تفقد عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل والحجر الصحي، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، وسيتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها.

وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا.



وتستمر الزيارة حتى مساء الأربعاء، ثم تنتقل اللجنة لتفقد الإجراءات الصحية في مطار الغردقة الدولي رفقة لجنة من وزارة السياحة.