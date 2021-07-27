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«ليست للأكل».. منظمو أولمبياد طوكيو يحذرون الفائزين من عض الميداليات

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تجاهل الفائزون بالميداليات تحذير المنظمين لأولمبياد طوكيو 2020 من عضها، وواصلوا ممارستهم لتلك العادة.

وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 الفائزين بالميداليات بأنها «ليست للأكل».

وقال حساب الأولمبياد في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 2020 ليست صالحة للأكل».

أولمبياد طوكيو.. تحذير للفائزين من عض ميدالياتهم

وأضاف: «ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني».

وبحسب تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن عادة عض الميداليات كانت تهدف للتحقق من نقاء الذهب، حيث تترك الأسنان أثرا على المعدن المرن.

وفي حديث لشبكة «سي إن إن»، قال المؤرخ المتخصص بالألعاب الأولمبية ديفيد واليشينسكي، إن لقطة عض الميدالية بات محط اهتمام المصورين لهذه البطولة.

وصنعت ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من المعادن المستخلصة من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني.

أولمبياد طوكيو.. تحذير للفائزين من عض ميدالياتهم
أولمبياد طوكيو.. تحذير للفائزين من عض ميدالياتهم

المصرى اليوم

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