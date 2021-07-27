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كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك

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كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 18999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 19.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 550502.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438، والوفيات إلى 238595. وتقول إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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