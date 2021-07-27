«زي النهارده».. وفاة رشدي أباظة 27 يوليو 1980

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كان المخرج السينمائى كمال بركات وراء اكتشاف دونجوان السينما المصرية رشدى أباظة حين رآه يلعب البلياردو في أحد أندية الإسكندرية سنة ١٩٤٨، وعرض على هذا الفتى «رشدى أباظة» المشاركة بفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان«المليونيرة الصغيرة» مقابل مائة وخمسة جنيهات، وعندما علم والده طرده من البيت وصار رشدى نجمًا لامعًا في سماء الفن، وتزوج خلال حياته خمس مرات، أولاها من تحية كاريوكا، ولم يستمرالزواج بينهما لأكثر من ٣سنوات، ثم تزوج من أمريكية تدعى «بربارا» أنجب منها ابنته الوحيدة «قسمت»وكان يقول عنها إنها «وش السعد»،حيث انهالت عليه البطولات إلى أن حدث الانفصال بينه وبين والدة ابنته ثم تزوج سامية جمال،واستمر زواجهما ١٨ عاما، إلى أن وقع بينهما الطلاق ثم تزوج صباح وكان الزواج الأخير في حياته من ابنة عمه المستشار سليمان أباظة، وهى نبيلة أباظة وكان زواجا تقليديا لترعاه ابنة عمه الوفية أثناء رحلة مرضه الأخير، وأنهى رشدى أباظة زواجه الأخير من ابنة عمه بالطلاق وتوفى«زى النهارده» في ٢٧يوليو ١٩٨٠عن ٥٣ عاما،بعد حياة حافلة بالحب والضحك والعطاء والشقاء،ومن أفلامه الأخرى «وإسلاماه» و«تمر حنة» و«امرأة في الطريق»و«رد قلبى» و«صراع في النيل»و«الرجل الثانى»و«المراهقات»و«فى بيتنا رجل»و«الزوجة ١٣» و«صغيرة على الحب» و«حواء على الطريق» و«الحب الضائع» و«غروب وشروق» و«أريد حلا» و«توحيدة والقاضى» و«لا وقت للحب» و«آه من حواء» و«عروس النيل»و«الجلاد»، وكان آخر أفلامه قبل وفاته «سأعود بلا دموع»، ورشدى أباظة مولود في ٣ أغسطس ١٩٢٧ لأم إيطالية وأب مصرى.