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قدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة للاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو.

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وتُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة 12-4.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى ظهرا بمستوى مميز واسعدا الشعب المصري بالأداء القوي والنتيجة المميزة في ظل دعم كبير من الجميع للبعثة المصرية التي ننتظر منها المزيد من الإنجازات في المحفل العالمي.