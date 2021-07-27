هشام حطب يصدم الجميع : أقصى إنجاز لمصر ٤ ميداليات فقط لهذا السبب

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أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية أنه سعيد بتحقيق هدايا ملاك وسيف عيسى برونزية أولمبياد طوكيو في التايكوندو.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» كنا نستهدف الحصول على 6 ميداليات أوليمبية ولكن بعد إستبعاد محمد إيهاب وسارة سمير تم تقليل الحظوظ إلى 4 ميداليات كحد أقصى.

وأكمل«نريد الدعم الكامل من الجميع ونحن نبحث عن النجاح خلال المشاركات القادمة لأننا لدينا جيل قوي من الشباب ولديهم المنافسة على الميداليات خلال السنوات القادمة».

وتابع«هناك دعم كامل من الجميع لكل اللاعبين وحديثا عن عدد الميداليات القليلة هو لأننا نعرف إمكانيات اللاعبين ونأمل في حصد العديد بلا شك».

وأختتم«مصر دائما تبحث عن النجاح وليس التمثيل المشرف فقط والقادم أفضل لنا».