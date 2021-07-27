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رئيس اتحاد الجمباز بعد الإخفاق في الاولمبياد: جاهزون للحساب

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رئيس اتحاد الجمباز بعد الإخفاق في الاولمبياد: جاهزون للحساب رئيس اتحاد الجمباز بعد الإخفاق في الاولمبياد: جاهزون للحساب

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أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجماز وعضو الأولمبية الدولية أنه سعيد بتحقيق هدايا ملاك وسيف عيسى برونزية التايكوندو اليوم وأن القادم أفضل للبعثة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية اتحاد الجمباز كان يأمل في صعود 11 لاعب إلى الأولمبياد الحالية وهذا يعد رقم قياسي كبير للعبة الجمباز، وكان الهدف أيضا الوصول للمباراة النهائية في زوجي الإيقاع«.

وتابع«الطفر الإنشائية في حدثت من عامين فقط بعد توجيهات الرئيس وأستطعنا في إستضافة كافة البطولات العالمية.

واختتم«لابد من معرفة كل خريطة للاتحادات ومحاسبتها والمبالغ التي كانت تدخل الاتحادات يتم صرفها في المكان الصحيح والكل بعلم ذلك والجهات المعنية».

المصرى اليوم

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