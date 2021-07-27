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هشام حطب: أتعجب من مطالبة البعض بمحاسبة اللجنة والاتحادات بسبب الإخفاقات

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هشام حطب: أتعجب من مطالبة البعض بمحاسبة اللجنة والاتحادات بسبب الإخفاقات هشام حطب: أتعجب من مطالبة البعض بمحاسبة اللجنة والاتحادات بسبب الإخفاقات

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أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أن من حق المسئوليين محاسبة اللجنة والاتحادات في حال وجود أي تقصير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية برنامج الإعداد كان الحصول على 6 ميداليات ولكن عدم تواجد رفع الأثقال قلل من طموحاتنا ونستهدف الحصول على أكبر قدر من الميداليات«.

وأكمل«أستعجب من مطالبة البعض بمحاسبة اللجنة والاتحادات بسبب الإخفاقات ولكن على أرض الواقع هناك رضا كبير على مستوى البعثة حتى الآن».

وأردف«منتخب اليد عندما حصل على 7 العالم يناير الماضي والرئيس قام بتهنئة أبطال ، وهذا يدل على الشغل والكفاح المبذول من اللاعبين والأهم الإعداد الجيد».

وواصل«هناك رضا كامل على التأهيل والإعداد لكل اللاعبين ويجب مساندة اللاعبين لأنهم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة».

وأختتم«الجهات المختصة لديها فقط محاسباتنا ولا يمكن لأي جهة غير مختصة بهذا الأمر».

المصرى اليوم

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