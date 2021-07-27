أولمبياد طوكيو 2020.. محمد عبدالعال يتأهل لدور الـ32 للجودو

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تأهل محمد عبدالعال لاعب منتخب مصر للجودو لدور ال32 في منافسات الجودو وزن 81 كجم بعد الفوز على لاعب المجر اتالي ينجفاري بنتيجة 10-0 في منافسات فردي رجال الجودو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومن المنتظر ان يواجه محمد عبدالعال في دور ال32 الايطالي كريستيان بارالتي.

وغادر منتخب الجمباز الفني وميار شريف لاعبة التنس طوكيو بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتغادر بعثات مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بناء على انتهاء المنافسات في البطولة ووفقا لجدول مواعيد رحلات الطيران.

ويعد منتخب الجمباز الفني وميار شريف أول المغادرين من البعثة المصرية عائدون إلى القاهرة بعد نهاية مشاركتهم.