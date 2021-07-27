أخبار عاجلة

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة -
الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان -
بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية" -
أمير تبوك يستقبل مشرف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق -
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان -
وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي -
مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى -
مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا -
«الصحة النفسية»: زيادة معدلات الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين خلال وباء «كورونا» -
"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الإسكندرية: «الثغر» يشهد تنفيذ مشروعات قومية كبرى بتوجيهات الرئيس

Print
محافظ الإسكندرية: «الثغر» يشهد تنفيذ مشروعات قومية كبرى بتوجيهات الرئيس السيسي محافظ الإسكندرية: «الثغر» يشهد تنفيذ مشروعات قومية كبرى بتوجيهات الرئيس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ مشاريع قومية كبرى، تحت دعم ورعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح .

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69، والمقامة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بعد إطلاقه فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في موكب مهيب امتد على طول الكورنيش من المنتزه وحتى رأس التين.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الشعب السكندري بكل قياداته الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي للإسكندرية الـ69، معربًا عن سعادته بوجوده اليوم وسط الجميع للاحتفال بالعيد القومي والذي يُعد من أقوى وأعظم المناسبات التي تشهدها مدينة الإسكندرية.

ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة حرصت هذا العام على جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

وتحدث الشريف عن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع في جميع الحقب الزمنية، مؤكدًا: «إننا نعمل على إرجاع الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

شهد الاحتفال؛ اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وعدد من قناصل وسفراء الدول، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، واللورد ياشار حسن حلمي الرئيس الفخري للجالية المصرية بدولة رومانيا، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

السيسي: «الدولة مش هتعمل حاجة إلا زى ما الكتاب بيقول»

السيسي: «الدولة مش هتعمل حاجة إلا زى ما الكتاب بيقول»

السيسي للمواطنين: «إحنا لا بنظلم ولا بنفتري ولا بنخون.. نتعامل بشرف في زمن عزَّ فيه الشرف»

السيسي للمواطنين: «إحنا لا بنظلم ولا بنفتري ولا بنخون.. نتعامل بشرف في زمن عزَّ فيه الشرف»