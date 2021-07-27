اولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تودع منافسات فردي السيدات لتنس الطاولة

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ودعت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة منافسات فردي السيدات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة من لاعبة هولندا بريتي ايرلند في دور ال32 بنتيجة 4-3.

يذكر ان منتخب الجمباز الفني وميار شريف لاعبة التنس طوكيو غادروا بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتغادر بعثات مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بناء على انتهاء المنافسات في البطولة ووفقا لجدول مواعيد رحلات الطيران.

ويعد منتخب الجمباز الفني وميار شريف أول المغادرين من البعثة المصرية عائدون إلى القاهرة بعد نهاية مشاركتهم.