ميدو: عبد الحفيظ بيعمل شغله..والأندية الكبيرة لا تفوز بالبطولات داخل الملعب

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علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت أمس الأول الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وكان سيد عبدالحفيظ، قال في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك طلب أن يخوض مباراته مع المحلة في الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الإتحاد بعدها في نفس المدينة، لماذا يوافق اتحاد الكرة على هذا المطلب الغريب؟!».



وأضاف: «سيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبعدها بثلاثة أيام سيقابلنا في الجونة، هل لو طلب الفريق أن يلعب مباراته معنا في إسكندرية سيوافق اتحاد الكرة مثلما وافق للزمالك؟، هي هي نفس الأسباب»، موضحًا: «أنا لا اتحدث بلسان الجونة، ولكنني أضرب مثال بما حدث مع الزمالك».

وتابع: «هناك طلبات غريبة للغاية، مثل تأجيل مباراة الزمالك في بطولة الكأس، نحن نلعب في بطولة الدوري وخضنا مباريات كأس مصر حتى دور الستة عشر، ما ذنب الأهلي انه يلعب في بطولة أفريقيا التي توجنا بلقبها...اتحاد الكرة لم يساند الأهلي في مهمته الأفريقية، لم يتم تأجيل أي مباريات لنا دون وجه حق، نحن خضنا مباريات محلية في نفس الأسبوع الذي خضنا فيه المباراة النهائية لبطولة أفريقيا».



وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية :«سيد عبدالحفيظ قام بمهام عمله على اكمل وجه، جزء من مهام عمله في الأمتار الأخيرة للدوري، أنه يوزع الضغط على الجميع سواء الحكام والمنافس واتحاد الكرة والإعلاميين».

وأضاف :«سيد عبدالحفيظ قام بعمله استغل فوز الاهلي على الإنتاج لتصدير الضغوط للجميع، المنافس واتحاد الكرة والحكام»، مضيفًا :«عبدالحفيظ بيعمل شغله أو جزء كبير من شغله».

وتابع :«الأندية الكبيرة لا تفوز بالبطولات داخل الملعب فقط، أكبر أندية العالم تعتمد على (الحرب النفسية) في البطولات الكبرى، والأهلي يجيد تلك اللعبة من خلال تصريحات سيد عبدالحفيظ».

وأكمل :«الزمالك لا يمتلك مدير كرة، ولا يوجد أي شخص في الوقت الحالي، داخل النادي يستطيع مجاراة سيد عبدالحفيظ، في هذه اللعبة، لأنه سيخرج خاسر»، مضيفًا :«نصيحتي لمسؤولي الزمالك، عدم مجاراة عبدالحفيظ، في هذه اللعبة، لأنه أصبح متمرس بشكل كبير في هذا (الجيم)، والتركيز فقط في الملعب، والضغط على الأهلي يكون من خلال النتائج».