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مدرب فاركو يتحدث عن رحيل نصف لاعبي الفريق

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مدرب فاركو يتحدث عن رحيل نصف لاعبي الفريق مدرب فاركو يتحدث عن رحيل نصف لاعبي الفريق

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تحدث مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي فاركو الصاعد حديثًا لبطولة الدوري الممتاز عن توجيه الشكر لـ 14 لاعب بعد الصعود من الممتاز ب.
وقال مجدي في تصريحات عبر برنامج الماتش «توجيه الشكر لعدد كبير من اللاعبين يعتبر ظلم بس مش ظلم سيء».
وتابع «كل واحد بيدور على مصلحته، في لعيبة بتشوف الخير في نادي ولما يجيلها عرض تاني بتسيبه وتمشي وده طبيعي، انا كنادي اتنقلت لمرحلة تانية محتاجة قماشة تانية من اللعيبة علشان مهبطش في الموسم التالي».
وواصل «اللعيبة إلى مشيت اخدت كامل حقوقها مع الامتيازات والمكافات الخاصة بالصعود والمباريات، العقد بالكامل حصل عليه جميع اللاعبين».
واضاف «مبعرفش اشتغل ماتشات في دوري الممتاز ب، كنت ببعت كاميرات لمباريات المنافسين بدون علمهم لتصوير مبارياتهم واقولهم احنا تبع قناة أو حاجة علشان اصور ونتفرج على المباراة».
وأردف «اتعادلت مع بني عبيد نتيجة اني مش عارف قوام المنافس ايه، وارضية الملعب كانت صعبة، كنت بعتمد أوقات كتير على معلومات من البعض عن المنافس التالي وحصلت قبل كدة اني حد قالي معلومات عن منافسين واكتشفت ان العكس هو إلى موجود في ارض الملعب».
واختتم مجدي عبدالعاطي تصريحاته «اكره لقب اني متخصص صعود فرق من الممتاز ب للممتاز أ، حلمي وطموحي اني اكون مدرب في الممتاز أ دومًا».

المصرى اليوم

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