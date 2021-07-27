أخبار عاجلة

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة -
الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان -
بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية" -
أمير تبوك يستقبل مشرف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق -
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان -
وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي -
مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى -
مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا -
«الصحة النفسية»: زيادة معدلات الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين خلال وباء «كورونا» -
"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بامبو: كنا طمعانين في الفوز على بيراميدز واعتمدنا على الهجمات المرتدة

Print
بامبو: كنا طمعانين في الفوز على بيراميدز واعتمدنا على الهجمات المرتدة بامبو: كنا طمعانين في الفوز على بيراميدز واعتمدنا على الهجمات المرتدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث كريم بامبو لاعب نادي البنك الأهلي عن تعادل فريقه أمام بيراميدز مساء الإثنين في بطولة الدوري.
وقال بامبو في تصريحات لبرنامج الماتش ا «التسجيل في الاندية الكبيرة أمر كويس، بكون نازل مركز انا وباقي اللعيبة، ده مجهود كل اللعيبة وربنا بيكرمنا كلنا علشان نطلع من الموسم ده بمركز أفضل».
وتابع «كنا مركزين على المرتدات في مباراة بيراميدز، كل مباراة بنخوضها بتكون مختلفة عن التانية، كنا مركزين اننا نقفل ونلعب على المرتدة قصاد بيراميدز».
وواصل بامبو «حسيت ان الدنيا قفلت في وشي بعد ما اهدرت ركلة الجزاء الأولى، عمرك ما تسمع ان في مشكلة في النادي وده دليل على ان اللعيبة بتحب بعض، في توليفة حلوة من الجهاز الفني بين جميع اللاعبين».
وأضاف «النقطة بتفرق معايا، كنا طمعانين اننا نكسب بيراميدز».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عقب جولة مفاجئة بالمدينة.. محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس مدينة تلا

عقب جولة مفاجئة بالمدينة.. محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس مدينة تلا

التعاون الدولي : 9 ملايين دولار من اليابان لتوفير معدات طبية لمستشفيات الصدر

التعاون الدولي : 9 ملايين دولار من اليابان لتوفير معدات طبية لمستشفيات الصدر

تأييد براءة سما المصري من تهمة إرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد

تأييد براءة سما المصري من تهمة إرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد

مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا لتموين الحافلات السياحية

مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا لتموين الحافلات السياحية