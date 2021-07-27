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جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوع

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جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوع جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوع
"القحطاني": جميع طلبات الالتحاق إلكترونيةً وفق الشروط المعلنة

جامعة حفر الباطن تُعلن بدء التسجيل والقبول من اليوم ولمدة أسبوع

أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443 هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443 هـ.

وفي التفاصيل، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد فهاد القحطاني أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون إلكترونيًا عبر بوابة القبول الإلكترونية, وأن القبول في الجامعة وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية, وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1437 / 1438هـ فما فوق للتقديم لجميع البرامج, وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس, وألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة حفر الباطن, كما يجب على المتقدمين في المسار الصحي اجتياز الفحص الطبي.

وبيّن "القحطاني" أن القبول في الجامعة في برنامج السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفق النسب "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" أما بقية الكليات فسيتاح فيها القبول مباشرة، حيث ستُحتسب النسب للمسار العلمي "30 % ثانوي + 30 % قدرات + 40 % تحصيلي" والمسار الإنساني والإداري للطلاب "50 % ثانوي + 50 % قدرات" والطالبات "40 % ثانوي + 30 % قدرات + 30 % تحصيلي ".

ولفت إلى ضرورة استكمال المقبولين جميع إجراءات الترشيح إلكترونيًا، والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح, وأنه لن يكون هناك حاجة إلى إرسال أي أوراق أو مستندات عن طريق البريد الإلكتروني, حيث ستكون جميع إجراءات إنهاء القبول إلكترونية, ويجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول، والتي أُعلن عنها مسبقًا عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة .

وأشار إلى أنه ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، حيث لن يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم طالما أنه خلال المدة المحددة, بل ستكون أولوية القبول حسب النسب الموزونة، وسيخضع جميع المرشحين للمفاضلة بين المتقدمين حسب نسبهم الموزونة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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