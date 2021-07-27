لأول مرة.. التأمين الصحي بالفيوم يجري قسطرة بالمخ لحالتين في يوم واحد

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء قسطرة مخية ناجحة لحالتين من المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لأول مرة، داخل المجمع الطبي بالفيوم، وذلك استمرارًا لريادة الهيئة وحرصها الدائم على إجراء التدخلات الجراحية المستحدثة وبمنتهى الدقة لمنتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم عمل الفحوصات الطبية للمرضي البالغ فور دخوله مستشفي ألتامين الصحي، وتبين أنهم يعانو من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شرياني بالمخ، وعليه تم إجراء القسطرة التشخيصية المخية للمريض، ووضع الخطة العلاجية له على يد الدكتور سيد صبحى استاذ ورئيس قسم الأعصاب بجامعة بنى سويف استشاري القسطرة المخية بمستشفيات الهيئة الرعاية الصحية والمشرف على القسطرة المخية بمستشفيات التأمين وبالتعاون مع الدكتور مصطفى عبدالحفيظ أخصائي المخ والأعصاب بوحدة القسطرة بالمستشفى.

وقال الدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم أن الهيئة تضم أفضل وأمهر الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية، فيما ضم الفريق الطبي الذي قام بإجراء القسطرة المخية للمرضي ونجاح العملية بنسبة مائة في المائة.

واضاف الدكتور محمد عبدالعزيز مدير مستشفي ألتامين الصحي بالفيوم، أن الحالتين الصحية للمريض مستقرة، لافتًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإجراءات المستحدثة بمستشفي التأمين الصحي ،إضافة إلى مجموعة الخدمات الأخري التي تضمن حصول مواطني الفيوم على الخدمة الأمثل، والتي تضاهي في جودتها أعظم المراكز العالمية داخل المحافظة دون تحميلهم مشقة السفر والعناء من أجل توافر الخدمة.

وأكد الدكتور جمال حاتم وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن إجراء القسطرة المخية يمثل تتويجًا لجهود مستشفي ألتامين الصحي بالفيوم لاستحداث حزم الخدمات وتقديم خدمات لم تكن موجودة داخل التأمين الصحي من قبل، لافتًا إلى أن تكلفة العملية في القطاع الخاص تتراوح ما بين 50 و400 ألف جنيه مصري، في حين يتم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمساهمة لا تتعدى 300 جنيه.

وتابع الدكتور جمال يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على إضافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية والتي وصلت لأكثر من 250 خدمة مستحدثة، بما يتسق مع توجهات الهيئة وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين دون تمييز وتتسم بالإتاحة والجودة، وذلك تطلعًا لأن يكون ما بين صفوف الفريق الطبي بالهيئة كوادر مميزة تؤهلها لأن تصبح «قبلة الطب في مصر.