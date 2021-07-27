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«خلعته فانتظرها أمام محكمة الجيزة بماء نار».. اعترافات المتهم: «طعنتني في كرامتي»

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«خلعته فانتظرها أمام محكمة الجيزة بماء نار».. اعترافات المتهم: «طعنتني في كرامتي» «خلعته فانتظرها أمام محكمة الجيزة بماء نار».. اعترافات المتهم: «طعنتني في كرامتي»

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حصلت على حكم بالخلع من زوجها فانتظرها أمام باب المحكمة وألقى ماء نار عليها بطريقة وحشية وفرا هاربا، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على العامل بتهمة إصابة طليقته بحروق بالغة.

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كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المستشفي بإصابة ربة منزل بحروق شديدة نتيجة إلقاء طليقها ماء نار على جسدها في منطقة العمرانية بعد ساعات من صدور الحكم، وانتقل ضباط القسم إلى مكان الحادث، وتبين أن وراءه زوجها السابق وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما منها «بعد أن طعنته في كرامته».

وذكرت التحريات أن الزوجة حصلت على حكم قضائي بخلع زوجها، وهو ما أغضب زوجها الذي قرر الانتقام منها بتشويه وجهها بطريقة وحشية، فانتظرها وهي خارجة من باب المحكمة، وألقى عليها ماء نار وتم نقلها إلى المستشفي للعلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت ضباط مباحث العمرانية باستكمال التحريات في الواقعة، واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها التي اتهمت طليقها بارتكاب الواقعة.

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المصرى اليوم

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