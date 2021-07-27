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تدعم مساعي انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية

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مصر تدعم مساعي انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية تدعم مساعي انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية

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‎شارك السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في اجتماع فريق العمل المعني بمفاوضات انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، والذي عقد 26 يوليو الجاري بمشاركة وزير التجارة والتموين السوداني «علي جدو آدم».

وأكد المندوب الدائم، بحسب بيان لوزارة الخارجية، على دعم الكامل لانضمام السودان إلى المنظمة، مشيراً إلى أن حصول السودان على عضوية المنظمة من شأنه تحفيز المزيد من الدول الأفريقية الساعية للانضمام إليها على تعزيز جهودها المماثلة ذات الصلة، وهو الأمر الذي يدعم التنمية والاستقرار في القارة.

وأشاد المندوب الدائم بالخطوات الذي اتخذتها حكومة السودان على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وحرصها على تطوير سياستها وتشريعاتها التجارية والاقتصادية بما يتوافق مع قواعد المنظمة، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سُبل الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من سرعة استكمال عملية انضمامه إلى المنظمة.

المصرى اليوم

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