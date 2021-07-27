مايوه سيدات الجمباز.. إيهاب أمين يرد على رانيا علواني: «نختار أفضل الملابس»

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قال إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، إنه دائما مع اختيار أفضل الملابس للاعبين والظهور بشكل يليق بمكانة مصر في المحافل الدولية.

وأضاف إيهاب أمين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه كان يريد الرد على مانشرته رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، بخصوص ملابس الجمباز للاعبات.

وأوضح إيهاب أمين، إن ما أثارته رانيا علواني، ليس به أي أزمة نهائيا، خاصة وأنه يحرص دائما على اختيار أفضل الملابس للاعبات، بما يليق مع اسم مصر، و مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد.

وأردف إنه الاتحاد الدولي للعبة، سمح بارتداء الفتيات لاعبات الجمباز، المايوه التقليدي أو الشورت أو البوركيني، مشيرا إلى أنه مسموح للاعبات الجمباز ارتداء المايوه، الذي تراه مناسبا لها طالما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لرياضة الجمباز.