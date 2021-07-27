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استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع إشغالات المقاهي وصيانة أعمدة الإنارة في الجيزة

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استجابت محافظة الجيزة لشكاوى عدد من الأهالي برفع إشغالات المقاهي وصيانة أعمدة الإنارة.

في حي العمرانية، قامت حملة لرفع إشغالات المحال والمقاهي بشوارع مدكور وسلامه الراضي من شارع الهرم وشارع فيصل.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وفي الهرم، تم صيانة أعمده الإنارة واضائتها بعمارات الفردوس ومزرعه الرومي واسفل دائري غطاطي.

كما تم تشغيل أعمدة الإنارة بموقف المريوطية وصيانه وضبط إنارة 15 عامود وتوصيل كابل الكاميرات للكورنيش.

وجرى إصلاح الولاعة الثانيه بالمريوطية هرم وتركيب خلية وإنارة الأعمدة الخاصة بالولاعة، ولحام 16 باب طريق المنصورية أمام كارفور.

وفي العجوزة، تم إزالة الحواجز الحديدية والبلدورات بشارع مدرسة الشروق بأرض اللواء استجابه لشكاوى المواطنين لما تسببه في تعطيل الحركة المرورية.

وفي الحوامدية، تم إزالة رصيف خرسانى بشارع مسجد التنعيم متفرع من شارع الرشاح يعيق مرور المواطنين بالشارع بارتفاع حوالى 50 سم تقريبا ولمسافة 10 أمتار طولى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

المصرى اليوم

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