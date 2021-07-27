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القبض على 4 شباب بحوزتهم 70 زجاجة «مولوتوف» في تونس

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القبض على 4 شباب بحوزتهم 70 زجاجة «مولوتوف» في تونس القبض على 4 شباب بحوزتهم 70 زجاجة «مولوتوف» في تونس

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تمكنت أجهزة الأمن التونسية في ولاية القصرين من القبض على 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة، بحوزتهم 70 زجاجة حارقة «مولوتوف» كانوا ينوون استعمالها لتخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

ووفق ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد فتحت النيابة العامة التحقيقات بالحادثة، وضبط الشبان المتهمين بمحاولة تكوين عصابي بنيّة الاعتداء على الممتلكات.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أصدر قرارا بحظر التجول، من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ولمدة شهر، مع استثناء الحالات الطبية الطارئة، ومن يعملون في المناوبات الليلية.

وكما يُحظر بموجب القرار، تنقلُ الأشخاص والمركبات بين المدن، باستثناء نقل الاحتياجات الأساسية، أو من لديهم أسباب صحية عاجلة.

ومنعَ قرار الرئيسِ التونسي، التجمعات العامة لأكثر من 3 أشخاص في الشوارع والميادين.

المصرى اليوم

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