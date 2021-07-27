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حسام حسن: مجموعة صعبة.. ويفضل عدم الاهتمام بنتيجة مباراة اسبانيا والأرجنتين

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حسام حسن: مجموعة مصر صعبة.. ويفضل عدم الاهتمام بنتيجة مباراة اسبانيا والأرجنتين حسام حسن: مجموعة صعبة.. ويفضل عدم الاهتمام بنتيجة مباراة اسبانيا والأرجنتين

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قال حسام حسن، لاعب منتخب الأولمبي السابق، إن مجموعة مصر الحالية، في الأولمبياد صعبة.

وأضاف حسام حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«المجموعة الحالية لمنتخب مصر في الأولمبياد، كانت أكثر صعوبة من المجموعة التي خاضها الفراعنة في نسخة 2012».

وأكمل:«تعودنا على الاحتكاك بالمدارس التي نواجهها في الأولمبياد تحت قيادة هاني رمزي، وموقفنا في اولمبياد لندن كان أسهل كثيرا من موقف الحالي مع شوقي غريب».

وأتم :«يفضل عدم الاهتمام بنتيجة مباراة اسبانيا والأرجنتين».

المصرى اليوم

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