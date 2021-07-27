إسلام رمضان : واثق من تأهل منتخبنا الأولمبي للمرحلة التالية بـ طوكيو 2020

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قال إسلام رمضان، لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق، إنه يثق في قدرة الفراعنة على التأهل للدور التالي من دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

وأضاف إسلام رمضان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«نحن عانينا من توقف الدوري وقت مشاركتنا في الأولمبياد عام 2012، وقدمنا مباريات جيدة».

وأكمل:«مشاركة محمد صلاح في شوط المباراة الثاني أمام البرازيل ساعدنا كثيرا على الظهور بشكل جيد وتسجيل هدفين، بجانب تواجد الثنائي عماد متعب ومحمد أبوتريكة».

وأتم:«رغم تتويج منتخب مصر الأولمبي، ببطولة افريقيا، تحت قيادة شوقي غريب، إلا أن المنتخب يعاني من مشاكل دفاعية وفي حراسة المرمى، واختيارات شوقي غريب جيدة».