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محمد ايهاب يفجر مفاجأة: تحاليلي كلها سلبية.. ولا أفهم سبب الهجوم على «فريدة عثمان»

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محمد ايهاب يفجر مفاجأة: تحاليلي كلها سلبية.. ولا أفهم سبب الهجوم على «فريدة عثمان» محمد ايهاب يفجر مفاجأة: تحاليلي كلها سلبية.. ولا أفهم سبب الهجوم على «فريدة عثمان»

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أكد محمد إيهاب بطل في رفع الأثقال أنه خضع لأكثر من خمسة عشر تحليلاً خاصاً بالمنشطات، وذلك عقب قرار إيقافه لمدة عامين في 2019، مشيراً إلى أن نتائج تلك التحاليل جاءت سلبية .

وقال إيهاب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' :فريدة عثمان بطلة عالمية وحققت نجاحات عديدة في السباحة، ولا أتفهم سبب الهجوم الغير مبرر التي تعرضت له عبر وسائل التواصل الإجتماعي عقب نتائجها في اليوم الأول خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو .

واختتم إيهاب: أعلم أن الجمهور المصري متعطش للإنجازات، ويتمنى حصد العديد من الميداليات في مختلف الألعاب، ولكن من الوارد النجاح في بعض الألعاب والإخفاق في الأخرى، ولذلك أرفض الهجوم على أي لاعب أو لاعبة عبر السوشيال ميديا .

المصرى اليوم

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