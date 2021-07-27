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مدرب : التعادل أمام الأهلي طعمه حلو

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مدرب الزمالك: التعادل أمام الأهلي طعمه حلو مدرب : التعادل أمام الأهلي طعمه حلو

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أعرب خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي عن رضاه التام بتعادل الفريق أمام الأهلي ثم بيراميدز في مباراتين متتاليتين، مشيراً إلى أن هاتين النقطتين مرضيتين إلى حد كبير .

وأضاف جلال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' :واجهنا الأهلي عقب تتويجه باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا، وهو في حالة معنوية مرتفعة للغاية، ونجحنا في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، ثم التعادل بالأمس أمام بيراميدز، وحصولنا على نقطتين ثمينتين في الصراع نحو البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل .

واختتم جلال: المنافسة على البقاء بالدوري المصري الممتاز صعبة للغاية، نظراً لتقارب النقاط بين البنك الأهلي والمقاولون العرب ووادي دجلة والإنتاج الحربي .

المصرى اليوم

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