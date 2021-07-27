رمضان السيد: الاهلي يعاني من الإجهاد وسيتأثر

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أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر يعاني من الإجهاد الواضح نظراً لضغط المباريات بشكل كبير عقب التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' :الأهلي نجح في تحقيق الهدف المطلوب من المباراة وهو حصد النقاط الثلاث وارتفاع الرصيد إلى 55 نقطة وملاحقة المتصدر '' الزمالك ''، كما أثني على آداء الإنتاج الحربي وجهازه الفني بقيادة أحمد كشري الذي أدار المباراة باقتدار وفقاً لفارق الإمكانيات بين الفريقين، وموقف الإنتاج في ترتيب الدوري العام .