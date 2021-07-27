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هل يفاوض مدرب الاهلي؟ عضو اللجنة الفنية يجيب

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هل يفاوض الزمالك مدرب الاهلي؟ عضو اللجنة الفنية يجيب هل يفاوض مدرب الاهلي؟ عضو اللجنة الفنية يجيب

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أكد أحمد عادل، عضو اللجنة الفنية لفريق السلة بالزمالك، هناك أكثر من CV يتعرض علينا.

وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش: «هناك أكثر من CV معروض علينا، أوجوستي لم يكن بقوة السير الذاتية المتاحة حاليا، يجب أن يأتي مدرب على مستوى الطموح الحالي، لدينا بطولة إفريقيا وننافس على الدوري».

وأكمل: «ماريو بالما مدرب الأهلي السابق ليس أحد المرشحين لتدريب ، بالتأكيد أنه أجنبي، نتمنى أن يتم الإعلان عن المدرب خلال الأيام القليلة القادمة».

وأتم: «هناك حديث مع والتر هودج لكن عقده سينتهي في نوفمبر، هل سنحتاجه منذ بداية الموسم أم بعدها، سننتظر قرار المدير الفني لكي يختار».

المصرى اليوم

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