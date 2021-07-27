مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة «ربع نقل» بالفيوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه إثر اصطدامه بسيارة ربع نقل، أثناء قيادته دراجة نارية في الفيوم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي إطسا المركزي.

تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز إطسا، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حادثة بطريق اطسا الغرق ووفاة شخص.

وانتقل على الفور الأجهزة الأمنية بمركز اطسا برئاسة المقدم أحمد الشريف، رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعي محمد شعبان تمام ومقيم بعزبة ذكي التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق إثر اصطدام سيارة ربع نقل بالدراجه النارية الذي يقودها أثناء عودتة إلى منزله.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وحجز السيارة وقائدها لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وصرحت النيابة العامة لمركز اطسا بتسليم الجثمان إلى اسرتة لدفنه بمقابر العائلة.