حملات نظافة بحي شمال وأبو النمرس والعياط في الجيزة
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شنت محافظة الجيزة حملات لرفع مستوي النظافة في مركز أبوالنمرس، وتجريد وكنس بطريق المريوطية وطريق ٦ اكتوبر اتجاه شبرامنت وطريق الحبس.
وقام مركز العياط برفع مخلفات القمامة بقرية ميت القائد وطريق مصر أسيوط الزراعى وقرية السعودية التابعة للوحدة المحلية بالناصرية وبرنشت.
وقام حي شمال الجيزة بتجريد شارع المطار ورفع مخلفات قمامة من قطعة أرض فضاء بشارع سيدى إسماعيل الإمبابى ومصادرة عربة كارو لفرز القمامة بقطاع البراجيل وتم إيداعها مخازن الحي.