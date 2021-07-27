أخبار عاجلة

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان -
وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي -
مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى -
مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا -
«الصحة النفسية»: زيادة معدلات الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين خلال وباء «كورونا» -
"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول -
"مها باعشن" تكشف عن روايتها الجديدة "محاكمة كورونا" -
زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع -
الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول -
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 227970 وخروجهم من المستشفيات

Print
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 227970 وخروجهم من المستشفيات الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 227970 وخروجهم من المستشفيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، ارتفاع إجمالي المتعافين من المستجد كوفيد ١٩ إلى 227970 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 284059 من ضمنهم 227970 حالة تم شفاؤها، و16494 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا

مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا

يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية