حملات مفاجئة على مقاهِ شارع الأربعين في بولاق الدكرور بالجيزة (صور)

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شنت محافظة الجيزة حملات ليلية مفاجئة على المقاهي والكافيهات بالقطاع الجنوبى بشارع الأربعين بحي بولاق الدكرور، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن غلق المقاهي والمحال المخالفة، ورفع 163 كرسى من مسار الطريق، و27 شيشة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع 13 ترابيزه و9 ترول و2 تروسيكل، وتم إيداع المضبوطات مخازن الحي.