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عمرو أديب: «تنظيم الإخوان ينهار مثل الأنهار ويشهد السقوط الأخير في تونس والعالم العربي» ()

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عمرو أديب: «تنظيم الإخوان ينهار مثل الأنهار ويشهد السقوط الأخير في تونس والعالم العربي» (فيديو) عمرو أديب: «تنظيم الإخوان ينهار مثل الأنهار ويشهد السقوط الأخير في تونس والعالم العربي» ()

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قال الإعلامي عمرو أديب إن تتنظيم الإخوان وصل لمرحلة بائسة، وجعل اتحاد علماء المسلمين يصدر فتوى بأن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد «حرام ولا تحترم العقد الاجتماعي بينه وبين الناس»، معتبرا أن التنظيم «ينهار في كل مكان، ينهار زي الأنهار».

وأضاف أديب في برنامجه على قناة «إم بي سي »: «تونس كانت النموذج والتجربة، فعند سقوطها وتعثرها تساءل الناس: «ماذا أخذنا من الإخوان؟»، مضيفا: «البلد برأسين وحكومتين وإرادتين، وأي مكان به الإخوان لا بد أن يكون به ازدواجية لانه لا يريد الحكم بمن حوله بل يريد الحكم على من حوله، فهم لا يتشاركون ويريدون السلطة فقط».

وأردف: «مهما تراجعوا مثلما فعلوا في مصر لن يستطيعوا التوافق مع أحد، وليس لهم أمان، لذلك فأنت الآن تشاهد سقوط النصب التذكاري الأخير للإخوان في العالم العربي بعد أن تم تدمير كل هذه النصب».

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