أخبار عاجلة

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان -
وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي -
مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى -
مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا -
«الصحة النفسية»: زيادة معدلات الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين خلال وباء «كورونا» -
"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول -
"مها باعشن" تكشف عن روايتها الجديدة "محاكمة كورونا" -
زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع -
الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول -
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع 408 أطنان مخلفات من مراكز الصف والحوامدية والبدرشين بالجيزة (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة برفع 408 أطنان مخلفات من قرى مراكز الصف والحوامدية والبدرشين، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى النظافة بقرى المراكز.

ففي مركز الصف تم رفع 40 طن مخلفات من قري الفهميين وتل حماد والاقواز وفي الحوامدية تم رفع ١٦٨ طن مخلفات من قريه أم خنان ومدينة الحوامدية.

وفي البدرشين، تم رفع ٢٠٠ طن مخلفات من قري ابورجوان والشوبك وسقارة والمرازيق ودهشور وميت رهينة وطريق المتحف السياحى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان

وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي

وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي

مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى

مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى

مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا

مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا