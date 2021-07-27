رفع 408 أطنان مخلفات من مراكز الصف والحوامدية والبدرشين بالجيزة (صور)

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قامت محافظة الجيزة برفع 408 أطنان مخلفات من قرى مراكز الصف والحوامدية والبدرشين، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى النظافة بقرى المراكز.

ففي مركز الصف تم رفع 40 طن مخلفات من قري الفهميين وتل حماد والاقواز وفي الحوامدية تم رفع ١٦٨ طن مخلفات من قريه أم خنان ومدينة الحوامدية.

وفي البدرشين، تم رفع ٢٠٠ طن مخلفات من قري ابورجوان والشوبك وسقارة والمرازيق ودهشور وميت رهينة وطريق المتحف السياحى.