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والد هداية ملاك: شعرنا بالقلق بعد رحيل مدربها إلى فرنسا.. ونجحت في إسعاد المصريين

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والد هداية ملاك: شعرنا بالقلق بعد رحيل مدربها إلى فرنسا.. ونجحت في إسعاد المصريين والد هداية ملاك: شعرنا بالقلق بعد رحيل مدربها إلى فرنسا.. ونجحت في إسعاد المصريين

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قال أحمد ملاك السيد، والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو، إنه سعيد للغاية بالإنجاز الذي حققته ابنته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأضاف أحمد ملاك، في تصريحات تليفزيونية: «لقد شعرنا جميعا بالقلق بعد رحيل مدرب هداية لخوض تجربة جديدة في فرنسا».

وتابع: «حزنت بشدة لخسارتها أمام بطلة بريطانيا، ولكنني كنت أتمنى أن تنجح في حصد ميدالية بعد خوض الترضية، وبالفعل نجحت في إسعاد الشعب المصري».

وختم: «طالبتها ببذل المزيد من الجهد والتركيز لحصد ميدالية، ونسيان الهزيمة من بطلة بريطانيا، وبالفعل ظهرت بشكل مميز في مباريات الترضية».

المصرى اليوم

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