والد هداية ملاك: شعرنا بالقلق بعد رحيل مدربها إلى فرنسا.. ونجحت في إسعاد المصريين

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد ملاك السيد، والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو، إنه سعيد للغاية بالإنجاز الذي حققته ابنته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأضاف أحمد ملاك، في تصريحات تليفزيونية: «لقد شعرنا جميعا بالقلق بعد رحيل مدرب هداية لخوض تجربة جديدة في فرنسا».

وتابع: «حزنت بشدة لخسارتها أمام بطلة بريطانيا، ولكنني كنت أتمنى أن تنجح في حصد ميدالية بعد خوض الترضية، وبالفعل نجحت في إسعاد الشعب المصري».

وختم: «طالبتها ببذل المزيد من الجهد والتركيز لحصد ميدالية، ونسيان الهزيمة من بطلة بريطانيا، وبالفعل ظهرت بشكل مميز في مباريات الترضية».