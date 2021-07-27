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معاش وتأمين صحي.. تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

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معاش وتأمين صحي.. تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة معاش وتأمين صحي.. تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وقعت بروتوكولا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، مساء الاثنين: «أعددنا قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وجرى حصر وتسجيل نحو 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن».

وأشار إلى أنه «تم تسجيل 11 ألف عامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتوفير الحماية الاجتماعية التي تتمثل في توفير معاش والحماية من إصابات العمل وتوفير تأمين صحي».

وأوضح أن عدد العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات لا يقل عن 10 ملايين عامل، مشيرا إلى أنه من المقرر إدخال الباعة الجائلين في برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن قيمة اشتراك العامل بمنظومة الحماية الاجتماعية تصل إلى 109 جنيهات شهريا.

المصرى اليوم

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